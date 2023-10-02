Родионенко — о выступлении россиян в нейтральном статусе: это предательство родины

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о перспективах выступления российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Отвечая на вопрос о выплатах за награды, которые могут быть завоёваны российскими спортсменами на Олимпийских играх в нейтральном статусе, Родионенко заявила, что в спортивной гимнастике за эти награды платить будет некому.

«Ни одна медаль не стоит предательства родины. Никто из сборной по спортивной гимнастике не поедет на таких условиях. Если найдутся такие гимнасты, которые рядом со сборной не стоят, и они захотят поехать, то кого они будут представлять? И какие медали они смогут заработать, если они не могут конкурировать с ребятами из основы? Кто таких будет финансировать? Неизвестно. В нашем виде спорта платить за медали будет некому, никто туда не поедет на таких условиях. Как условный Никита Нагорный сможет потом смотреть всем в глаза после участия на таких условиях, даже если он получит медаль?» — цитирует Родионенко Sport24.