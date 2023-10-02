Судья получил перелом ноги после попадания молота на Азиатских играх

На соревнованиях по лёгкой атлетике в рамках Азиатских игр, проходящих в Ханчжоу (Китай), судья был госпитализирован с переломом после попадания в его ногу молота.

Инцидент произошёл во время одной из попыток кувейтского атлета Али Занкави. Молот попал в защитную сетку и упал на ногу 62-летнему Хуану Циньхуа. Арбитра доставили в больницу, где сделали ему операцию. Спортсмен из Кувейта оказал Хуану первую помощь. Занкави также посетил пострадавшего в больнице и принёс свои извинения.

«Я поднял голову и обнаружил, что молот отскочил от земли к ноге рефери, поэтому я быстро подбежал к нему и попытался помочь, тем более что он был в состоянии шока и корчился от боли. После того как я добрался до него, я обнаружил порез на его брюках и увидел кровь, льющуюся из ноги, и я знал, что она сломана. Затем я туго перевязал её, чтобы остановить кровотечение, пока не приехала скорая помощь», — цитирует Али Занкави AFP.