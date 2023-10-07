Александр Власов стал четвёртым на «Туре Ломбардии»

Россиянин Александр Власов из команды Bora hansgrohe занял четвёртое место на однодневной шоссейной велогонке «Тур Ломбардии», которая прошла в Италии. Пелотон отстал от лидера на 52 секунды. Лучшим из преследователей стал итальянец Андреа Баджоли (Soudal QuickStep). С тем же временем финишировали словенец Примож Роглич (Jumbo Visma), Власов и ещё три гонщика.

Велошоссе. «Тур Ломбардии». Комо — Бергамо, 238 км

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 5:55.33.

2. Андреа Баджоли (Италия, Soudal QuickStep) – отставание 0.52.

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo Visma) – то же отставание.

4. Александр Власов (Россия, Bora hansgrohe) – то же отставание.

5. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – то же отставание.

6. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – то же отставание.

7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – то же отставание.