«Чеховские медведи» на выезде одолели астраханское «Динамо» в рамках чемпионата России

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержали непростую победу над астраханским «Динамо» в рамках чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги. Встреча прошла в Астрахани и завершилась со счётом 33:28 в пользу гостей.

Самыми результативными игроками у подмосковных гандболистов стали линейный Александр Ермаков и правый полусредний Александр Котов. Оба отправили в ворота соперника по 5 мячей.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России, Суперлига, сезон-2022/2023

«Динамо» (Астрахань) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 28:33 (14:17).

Следующий матч «Чеховские медведи» проведут уже в среду, 11 октября в Могилёве (Беларусь) в рамках SEHA – Gazprom League. Их соперниками станет местная команда «Машека».