Совет ISU не стал обсуждать вопрос о допуске российских конькобежцев

Совет Международного союза конькобежцев (ISU), проходивший с 6 по 8 октября в Лозанне (Швейцария), не стал рассматривать вопрос допуска российских спортсменов к выступлениям на международной арене под эгидой организации. Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Совет ISU отказался обсуждать тему возвращения российских спортсменов, хотя она стояла в повестке. Просто испугались. Сезон уже начинается. По сути, мы пролетаем мимо», — цитирует Гуляева ТАСС.

Напомним, 1 марта 2022 года российские и белорусские конькобежцы были отстранены от соревнований Международным союзом конькобежцев из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года это решение пересматривалось советом ISU, но осталось в силе.