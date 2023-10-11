Фабиано Каруана лидирует на чемпионате США по шахматам

Участник матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2018, гроссмейстер Фабиано Каруана продолжает лидировать в чемпионате США, победив в очередной встрече Эндрю Танга. 5-й тур чемпионата, проходящего в Сент-Луисе (США), является самым результативным на турнире на данный момент. В шести поединках была зафиксирована лишь одна ничья, четыре партии завершились победой шахматистов, игравших белыми, одна закончилась победой чёрных фигур.

Все результаты тура выглядят так:

Эндрю Танг — Фабиано Каруана 0:1

Ханс Ниманн — Левон Аронян 1:0

Уэсли Со — Абхиманью Мишра 1:0

Леньер Домингес — Сэм Шенкленд 1:0

Рэй Робсон — Джеффри Сюн 1:0

Дариуш Сверш — Сэм Севян 0,5:0,5

После пяти туров Каруана лидирует с результатом 4/5, на втором месте Ханс Ниманн 3,5/5, по 3/5 у Уэсли Со и Леньера Домингеса. Турнир с призовым фондом $ 250 000 проходит с 5 по 18 октября по круговой схеме с регламентом 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.