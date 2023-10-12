16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен потерпел сенсационное поражение во 2-м туре Qatar Masters Open, который продлится до 20 октября. Карлсен всего за 31 ход проиграл 23-летнему гроссмейстеру из Казахстана Алишеру Сулейменову (578-й номер мирового рейтинга).

Соревнования, в которых принимают участие 160 шахматистов, проходят в Дохе (Катар). Он играется по швейцарской системе в девять туров. Призовой фонд Qatar Masters Open составил $ 150 тыс. Основным фаворитом согласно рейтингу, помимо Карлсена, является американец Хикару Накамура (четвёртый номер мирового рейтинга).

Ранее, в начале октября команда Карлсена стала победителем Кубка европейских клубов. В семи матчах турнира коллектив норвежского шахматиста одержал шесть побед, а в одном матче по итогам всех партий была зафиксирована ничья.