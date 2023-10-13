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Бах объяснил, почему МОК не отстранил Исинбаеву и Тарпищева

Бах объяснил, почему МОК не отстранил Исинбаеву и Тарпищева
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, по какой причине организация продолжает сотрудничество с двукратной олимпийской чемпионкой по лёгкой атлетике Еленой Исинбаевой и президентом Федерации тенниса России (ФТР) Шамилем Тарпищевым.

«Исинбаева и Тарпищев не имеют контрактных отношений с российской армией и не поддерживали СВО», — приводит слова Баха «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Исинбаева покинула Россию и переехала на испанский остров Тенерифе. Спортсменка также высказалась о номинальном характере воинских званий, полученных в годы выступления за ЦСКА.

Ранее МОК временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Бах заявил, что у организации нет крайнего срока по снятию отстранения ОКР.

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