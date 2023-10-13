Ронни О'Салливан не сумел выйти в полуфинал Wuhan Open, проиграв Лю Хаотяню

Завершились ещё два четвертьфинальных поединка турнира по снукеру Wuhan Open. Лидер мирового рейтинга, семикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан потерпел поражение от представителя Китая Лю Хаотяня (41-е место в рейтинге) со счётом 1:5. Третий номер рейтинга Марк Аллен из Северной Ирландии не смог оказать сопротивления англичанину Али Картеру (11-й номер рейтинга) – 2:5.
Снукер. Wuhan Open 2023. 1/4 финала
Лю Хаотянь (Китай, 41) — Ронни О'Салливан (Англия, 1) – 5:1
Али Картер (Англия, 11) — Марк Аллен (Северная Ирландия, 3) – 5:2
Напомним, ранее первую полуфинальную пару составили англичанин Джадд Трамп и китайский снукерист У Ицзэ.
В полуфинале турнира спортсмены будут играть уже до шести побед. В поединке за титул чемпиона снукеристы могут максимально сыграть 19 фреймов — до десяти побед одного из участников матча.
Напомним, неделей ранее Джадд Трамп стал чемпионом престижного турнира English Open.