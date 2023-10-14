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Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Светланы Ишмуратовой про Исинбаеву

Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Светланы Ишмуратовой про Исинбаеву
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Российский телеведущий Дмитрий Губерниев с возмущением прокомментировал высказывание Светланы Ишмуратовой про патриотизм Елены Исинбаевой.

«‎Вот интересно мне… Неужели Елена Исинбаева, которую по версии Светланы Ишмуратовой не научили в детстве, так и одерживала свои победы без любви к Родине??? Неужели притворялась, когда рекорды била и круги почета с флагом бегала???»‎, — написал Губерниев в своих соцсетях.

Ранее, двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова раскритиковала Елену Исинбаеву и заявила, что её не научили любить Родину. Напомним, глава МОК заявил, что не будет исключать Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева из комиссии МОК, поскольку они не представляют в ней Россию.

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