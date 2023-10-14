Российская альпинистка упала в расщелину во время восхождения в Непале

Чемпионка России по альпинизму 2022 года, 38-летняя Надежда Оленева упала с высоты 6680 м в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. По информации The Himalayan Times, Оленева совершала восхождение ещё с двумя спортсменами — Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым.

По информации «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Федерации альпинизма России, поисковый вертолёт сможет вылететь в зону происшествия только в воскресенье.

«Сегодня пять часов занимались решением вопросов со страховой компанией по поисково‑спасательной операции. Вертолёт был готов вылететь, но не смог, были сильные порывы ветра, облачность делала рискованным подъём вертолёта, завтра на утро прогноз более положительный, и в шесть утра планируется вылет для поисково‑спасательных работ. Остальные два члена команды спустились в базовый лагерь, там ждут вертолёт, чтобы показать место возможного падения», — цитирует «Матч ТВ» пресс‑службу Федерации альпинизма России.