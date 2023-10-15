Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 1-го тура, турнирная таблица

Сегодня, 15 октября, состоялся заключительный матч 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2023/2024. «Динамо-ЛО» переиграло «Енисей» со счётом 3:1.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами 1-го тура Суперлиги.
11 октября, среда
«Нова» (Новокуйбышевск) – «Динамо» (Москва) – 0:3;
«Шахтёр» (Солигорск) – «Зенит-Казань» – 1:3.
14 октября, суббота
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3;
«Факел» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа) – 3:1;
«Белогорье» (Белгород) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:0;
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нефтяник» (Оренбург) – 3:0;
АСК (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово) – 0:3.
15 октября, воскресенье
«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Енисей» (Красноярск) – 3:1.
Напомним, по результатам прошлого сезона Суперлигу покинул белорусский «Строитель» (Минск). Его место занял «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь).