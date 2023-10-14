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«Белогорье» стартовало в ЧР-2023/2024 с победы над «Газпромом-Югра»

Завершились два матча чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Белгородское «Белогорье», второй сезон подряд проводящее домашние матчи в Туле, нанесло поражение «Газпрому-Югра» из Сургута со счётом 3:0 (25:13, 25:19, 25:19).

Новосибирский «Локомотив» на своей площадке оказался сильнее нижневартовской «Югры-Самотлор» — 3:0 (25:20, 25:19, 25:18).

Во 2-м туре 21 октября «Локомотив» на своей площадке примет казанский «Зенит», а «Белогорье» 22 октября в Туле сыграет с «Югрой-Самотлор».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 1-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:0 (25:13, 25:19, 25:19).

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (20:25, 19:25, 18:25).