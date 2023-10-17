Каруана досрочно защитил титул чемпиона США по шахматам

Участник матча за звание чемпиона мира — 2018, гроссмейстер Фабиано Каруана обеспечил себе победу в чемпионате США по шахматам за тур до конца, тем самым защитив свой титул.

В 10-м туре Каруана белыми фигурами обыграл Абхиманью Мишра и стал недосягаемым для преследователей. После десяти туров у Каруаны 7,5 очка, у занимающих второе место Уэсли Со и Леньера Домингеса по 6. В последнем туре, который состоится сегодня, 17 октября, Уэсли Со и Фабиано Каруана встретятся лично.

Напомним, турнир с призовым фондом $ 250 000 проходит в Сент-Луисе с 5 по 18 октября по круговой схеме с регламентом 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.