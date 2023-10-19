Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина: я бы не подписала отказ от страны

Самая титулованная синхронистка мира, семикратная олимпийская чемпионка, 34-кратная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина высказалась об условиях, на которые предлагает пойти российским спортсменам Международный олимпийский комитет (МОК) ради участия в Олимпийских играх – 2024.

«Нужно ли российским спортсменам соглашаться на условия МОК? Мы дошли до самых тяжёлых и неприятных вопросов… Но я понимаю, что они являются частью нашей спортивной жизни сейчас. Конечно, хотелось бы, чтобы у спортсмена была возможность решать самому: ехать или нет. Говоря о спортсменах, нужно понимать, что эти люди положили всё своё детство и юность на спорт. Кроме спорта, они не видели ничего. И ничего другого, грубо говоря, не умеют. Поэтому лишать людей возможности выступать, наверное, не хотелось бы. Но тут двоякий момент.

Конечно, я слежу за баталиями нашего известного комментатора Дмитрия Губерниева с Еленой Валерьевной Вяльбе. Баталии идут, они есть и будут. Сколько людей, столько и мнений. Мы не можем кому-то запретить думать так или иначе. Вопрос нейтрального статуса. Что спортсмен должен подписать? Если, по сути, отказ от страны, я бы не подписывала. Но это лично мой выбор. Те, кто остаётся в стране и не пытается сменить гражданство, думаю, уже выбрали для себя позицию. Они останутся дома и будут представлять свою страну, возможно, на каких-то других стартах. Опять-таки, для меня подписание неких деклараций — неприемлемо. Если кто-то решит, что для него это возможно, — это выбор человека. Я не вправе осуждать. Конечно, мне бы хотелось, чтобы наши спортсмены выступали», — сказала Ромашина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.