Светлана Ромашина: седьмую олимпийскую медаль мне надевала лучшая подруга. Обе плакали

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина рассказала о завоевании шестой и седьмой олимпийских медалей в Токио.

«После дуэта даже не смогла сдержать эмоции. Обычно у нас идёт дуэтное выступление, а потом групповое. После дуэта те, кто выступает в этой программе, обычно держат свои эмоции, чтобы их не выплеснуть. Нам надо на следующий день идти на тренировку, опять на соревнования, выступать в группе. Надо копить всё в себе, чтобы ни в коем случае не заболеть или не перегореть. В Токио я поняла, что не выдерживаю, — стояла на пьедестале и заплакала. Полпути прошла и выдохнула немного. Некое чувство облегчения в тот момент, радости от проделанной работы, что это случилось, несмотря на то что не было гимна. Это было настолько трогательно и проникновенно, что не смогла сдержаться. После группы, кажется, я вообще рыдала на пьедестале. Медаль мне надевала лучшая подруга. Может, это некрасиво прозвучит по отношению к спортивным функционерам, но для меня было трогательнее поздравление от человека, с которым я прошла такой путь с самого детства. Я являюсь крёстной ребёнка Саши Пацкевич, а она крестила мою дочь. И мы друг другу надевали золотые олимпийские медали! Помню её слова из-под маски: «В этот день я надеваю на тебя твою седьмую олимпийскую медаль». У неё текут слёзы, у меня. Это не выразить никаким словом, что было в тот момент. Тогда я поняла, что можно окончательно выдохнуть — я сделала всё, что могла», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.