Конькобежец Александр Румянцев объявил о завершении карьеры

Призёр чемпионатов мира по конькобежному спорту Александр Румянцев официально объявил об окончании профессиональной карьеры.

«Я закончил в мае. Написал письмо в РУСАДА, в ADAMS, в ISU, что официально завершил спортивную карьеру. Я долго откладывал этот момент. Меня звали тренироваться в России в команду, но я уже понял, что по некоторым причинам в команде не буду.

Начал тренироваться в Китае, планировал приехать на чемпионат России, но на велотренировке травмировался, возникли в связи с этим определённые проблемы. И для себя в какой-то момент понял, что всё, я больше не хочу.

Плюс вся эта ситуация, в которой можно бегать только Кубки России и чемпионат России, это мне неинтересно. Я хочу верить, что сборная России вернётся на международную арену в ближайшем будущем, но пока перспектив мало», – сказал Румянцев в интервью телеканалу «Матч ТВ».