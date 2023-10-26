Марк Аллен принёс извинения за критику World Snooker

Североирландский снукерист Марк Аллен отказался от своих резких комментариев в адрес Международной федерации снукера (World Snooker).

Аллен был возмущён отношением WST к участию игроков в выставочных коммерческих турнирах в ходе сезона. Последний конфликт разгорелся из-за желания ряда топ-игроков выступить на выставочном турнире, проведение которого планировалось в те же сроки, что и Northern Ireland Open.

«В недавнем интервью Irish Mirror я сделал комментарии об игроках, не участвующих в турнирах WST, а также другие комментарии о World Snooker, которые нанесли ущерб, и я безоговорочно отзываю их… Сожалею и искренне извиняюсь за эти комментарии и с нетерпением жду возможности сотрудничать с World Snooker в будущем, чтобы гарантировать, что наш великий вид спорта и игроки, которые его создают, полностью реализуют свой потенциал и принесут пользу болельщикам по всему миру», — написал Аллен в соцсетях.