Большой конфликт в мире снукера: боссы федерации угрожают судом сильнейшим игрокам мира

В снукере неожиданно вспыхнул скандал! Марк Селби, Люка Бресель, Джон Хиггинс и ряд других снукеристов решили выступить на выставочном турнире в Китае вместо Northern Ireland Open. Международной федерации World Snooker Tour (WST) эта идея не понравилась, и теперь организация угрожает судом топовым игрокам. Ронни О'Салливан тоже вмешался в конфликт.

Что происходит в этом джентльменском виде спорта?

Угрозы от боссов снукера

В октябре топ-игроки Марк Селби, Люка Бресель, Джон Хиггинс, Али Картер и Тепчайя Ун-Нух отказались от участия в Northern Ireland Open, который пройдёт с 22 по 29 октября в Белфасте. Вместо этого снукеристы решили выступить на выставочном турнире в Макао, проходящем в те же даты.

Это очень не понравилось WST. Там и так были недовольны, что квалификационные матчи турнира в Северной Ирландии для некоторых спортсменов пришлось перенести на более поздний срок из-за участия этих игроков в выставочном турнире в Шанхае. А текущая ситуация с массовым отказом стала для организации последней каплей.

Как сообщает Daily Mail, руководство WST разослало игрокам письма, в которых говорилось, что если снукеристы поедут в Макао, то нарушат контракты, подвергнутся дисциплинарным наказаниям и спровоцируют судебный иск. Организатору турнира в Макао Виктории Ши также угрожали судом.

WST не понравилось, что топовые снукеристы пропускают Northern Ireland Open, из-за чего значимость и так не слишком престижного турнира падает. Да и у зрителей не возникает желания смотреть старт, где нет лучших игроков.

По информации Daily Mail, снукеристы, вовлечённые в конфликт, были в ярости от письма WST. Марк Селби, долгие годы борющийся с психологическими проблемами, попросил больше не присылать ему подобное.

Адвокаты игроков уверены, что угрозы WST беспочвенны, так как спортсмены не регистрировались на Northern Ireland Open, а значит, и не могли сняться с него. Де-факто в Макао снукеристы едут в своё свободное время.

Марк Селби Фото: George Wood/Getty Images

«Несанкционированный» турнир

WST сперва не хотел комментировать информацию, появившуюся в Сети, однако спустя время опубликовал большой релиз на своём официальном сайте. Организация пояснила, что хочет уточнить «множество неточностей» в статье Daily Mail и выразить своё мнение относительно турнира в Макао.

«WST была разочарована, узнав, что ряд игроков, заключивших контракт с WST, решили не участвовать в турнире WST, предпочитая вместо этого играть в несанкционированном мероприятии и нарушая условия контракта.

Важно подчеркнуть, что игрокам WST не обязательно участвовать во всех турнирах WST, у них есть свобода выбора, как это всегда было. Этот уровень свободы у нас не похож ни на один другой вид спорта, где игроки добровольно заключают контракты со своим клубом. Однако, обладая таким уровнем свободы, мы чётко проясняем в наших контрактах с игроками, что снукерист не должен делать ничего, что наносит ущерб WST или соревнованиям WST. Несомненно, участие в несанкционированном турнире вместо участия в турнире WST наносит ущерб этому турниру WST», – говорится в заявлении.

Организация отметила, что участие в турнире в Макао вместо Northern Ireland Open обесценивает ирландский турнир и наносит ущерб снукеру. WST подтвердила, что Марк Селби, Люка Бресель, Джон Хиггинс, Али Картер и Тепчайя Ун-Нух окончательно отказались от состязаний в Белфасте.

«В результате, если эти игроки решат участвовать в турнире в Макао, у WST не будет другого выбора, кроме как направить их в Дисциплинарный комитет WPBSA за нарушение контракта, и об этом игрокам было чётко сообщено.

WST всегда поддерживал и будет поддерживать возможности игроков зарабатывать за пределами организации при условии, что они не отвлекают, не обесценивают и не конфликтуют с WST или с турниром WST. Игроки и промоутеры имеют широкие возможности участвовать и проводить несанкционированные мероприятия во время перерывов в календаре WST.

Таким образом, WST будет рассматривать решение игрока отдать приоритет несанкционированному турниру, конфликтующему с соревнованием WST, как нарушение контракта. Поскольку это, несомненно, приведёт к значительным финансовым последствиям для WST, включая потерю доходов от трансляций, а также доходов от спонсорства и продажи билетов», – гласит заявление.

«Придурки, которые пытаются напугать игроков»

На конфликтную ситуацию уже отреагировал Ронни О'Салливан. Он сам неоднократно ругался с боссами снукера, а совсем недавно заявил, что планирует больше выступать в Китае, так как ему наскучили турниры в Европе.

«Нет абсолютно никаких причин пытаться помешать мне и другим игрокам поехать в Шанхай во время отборочных матчей в Северной Ирландии. Это небольшой турнир, мы в нём не участвуем, но мы всё равно можем сыграть на заключительной стадии, если наши матчи будут отложены», – ответил Ронни на недовольство WST пропуском квалификации к Northern Ireland Open.

И если в начале речи Ракета был вполне корректен по отношению к WST, то в дальнейшем жёстко прошёлся по главной организации в снукере.

«Я знаю, что игрокам присылали письма с угрозами, в которых говорилось, что это нарушает их контракт. WST – придурки, раз пытаются вот так напугать игроков. Это неправильно, и я рад, что снукеристы заняли твёрдую позицию.

Речь идёт о том, чтобы игроки могли зарабатывать столько, сколько могут, и выбирать, как и когда им играть. Раньше WST пытался указывать мне, что говорить, пока я не нашёл действительно хорошего адвоката, который дал им отпор. Мы все можем играть в эти игры», – добавил О'Салливан.

Конфликт пока только разгорается. Посмотрим, чем ответит WST.