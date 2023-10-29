Джадд Трамп и Крис Вакелин сыграют в финале Northern Ireland Open 2023

В «Уотерфронт Холл» в Белфасте завершились полуфинальные матчи рейтингового турнира Northern Ireland Open 2023, проходящего в рамках Мирового снукерного тура.

До этой стадии добрались только игроки из Англии. Они играли матчи до шести выигранных фреймов. 21-й сеяный Крис Вакелин победил девятого сеяного Джека Лисовски со счётом 6-1. В другом матче третий сеяный Джадд Трамп взял верх над 10-м сеяным Барри Хокинсом 6-4.

Финальный матч пройдёт 29 октября. Игрокам нужно одержать девять побед во встрече, которая будет состоять максимально из 17 фреймов.

34-летний Трамп в сезоне-2023/2024 уже выиграл два турнира: English Open в Брентвуде и Wuhan Open в Ухане. 31-летний Вакелин в текущем сезоне не проходил на рейтинговых турнирах дальше третьего раунда.