Гуляев: готовы принимать спортсменов из Китая, Турции, Монголии и КНДР

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал о возможных коммуникациях со спортсменами из других стран.

«На меня вышли представители КНР. Сейчас пригласили ребят из Северной Кореи, из Монголии, обратились в Китай, Турцию как по конькобежному спорту, так и по шорт-треку. Ждём их реакции. Мы готовы туда поехать и принимать молодых спортсменов на наших соревнованиях. Даже делаем формат а-ля открытых, международных турниров. Сейчас всё зависит от наших партнёров. Надеюсь, на нашем уровне общения между странами и федерациями подвижки будут. Конечно, мы не говорим про матчевые встречи сборных. Всё на уровне регионов, городов и клубов, что нам никто не запрещает делать», — приводит слова Гуляева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что совет ISU не рассмотрел вопрос о допуске российских конькобежцев к международным стартам, хотя он фигурировал в повестке заседания. Совет Международного союза конькобежцев проходил в Лозанне с 6 по 8 октября 2023 года.