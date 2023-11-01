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Объявлены претенденты на звание спортсмена и спортсменки года в России

Объявлены претенденты на звание спортсмена и спортсменки года в России
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Пловец Климент Колесников, боксёр Муслим Гаджимагомедов и фристайлист Максим Буров номинированы на Национальную спортивную премию в категории «Спортсмен года».

В финал в номинации «Спортсменка года» вышли Лала Крамаренко (художественная гимнастика), Виктория Листунова (спортивная гимнастика) и Евгения Чикунова (плавание). Победители премии будут объявлены 30 ноября на торжественной церемонии, которая пройдёт в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Напомним, Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году. Победителей в различных номинациях Минспорт России выбирает вместе с болельщиками и экспертами. «Спортсменом года» в прошлом году стал трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов, а лучшей спортсменкой была признана олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

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