Никита Нагорный: если я приеду на Олимпиаду, все будут знать, что я из России

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался по поводу выступления российских спортсменов в нейтральном статусе, приведя в пример Олимпийские игры 2021 года.

«Мы уже выступали без флага и гимна России, и кто-то говорит, что уже тогда мы были предателями, а кто-то воспринял нормально. Но вот чемпионат мира по борьбе провели в непонятной нейтральной форме, при этом те люди, которые ранее осуждали, не сказали, что борцы — предатели. Они съездили, выиграли медали, их поздравил президент. Я всегда говорю — куда спортсмен привезёт медаль? В свою страну, где он родился, где он тренировался. Если я приеду на Олимпийские игры, то все будут знать, что я из России, конечно», — цитирует Нагорного «РИА Новости Спорт».

Ранее Нагорный поделился мыслями по поводу своей карьеры.