Дзюдоисты Каниковский и Ендовицкий завоевали бронзовые медали чемпионата Европы

Российские дзюдоисты Матвей Каниковский и Валерий Ендовицкий завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. В финальный день турнира спортсмены одержали победы в матче за третье место в категориях до 100 кг и свыше 100 кг соответственно.

Матвей Каниковский в своём поединке был сильнее представителя Швейцарии Даниэля Айха. Валерий Ендовицкий, в свою очередь, одолел венгра Ричарда Шипёца.

Чемпионат Европы по дзюдо проходил в Монпелье (Франция) и являлся квалификационным на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году. Всего на турнире россияне завоевали пять медалей: золото (Дарья Курбонмамадова в категории до 57 кг), серебро (Мадина Таймазова в категории до 70 кг) и три бронзы (Сабина Гилязова (до 48 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг)).