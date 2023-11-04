«Стыдно». В России жёстко раскритиковали МОК за неприкрытые двойные стандарты

Говорят, что спортсмены не должны отвечать за действия правительств, но продолжают наказывать российских атлетов.

Политика двойных стандартов от МОК уже не вызывает удивления.

На днях чиновники из Лозанны решили пояснить, как организация будет реагировать на дискриминацию спортсменов на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Главный посыл прост: «Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств».

Российские журналисты ожидаемо попросили объяснить: почему же тогда были отстранены от международных стартов наши спортсмены? МОК в ответ заявил, что Россия нарушила олимпийское перемирие, поэтому и должна быть наказана жёстче, чем стороны конфликта на Ближнем Востоке.

Забавно, что официального понятия «олимпийское перемирие» не существует, поэтому объяснение МОК выглядит не просто странно, а нелепо.

Даже в МИД России ответили МОК

С официальным заявлением по ситуации выступили даже в МИД России. Там обвинили МОК в политике разделения спортсменов по национальному признаку и попросили придерживаться принципа «спорт вне политики».

«Ссылки на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием «начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской Хартии», недопустимы. Они являются примером двойных стандартов и разрушают правовой недискриминационный режим допуска спортсменов к международным соревнованиям. Подход Комитета не может быть расценён иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения.

В очередной раз вынуждены напомнить, что термин «олимпийское перемирие» не упоминается в олимпийской Хартии. Данная категория используется исключительно в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права, государствам-членам ООН и не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны международными спортивными организациями».

Вице-премьер России тоже высказался жёстко: Чернышенко: МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые под крылом США

«МОК себя сильно дискредитировал»

С отдельным словом выступил глава нашей дипломатии Сергей Лавров.

«Это, конечно, возмутительно. Мы в очередной раз видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность. Всё то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего Соединённых Штатов, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию, в общем-то, одобрять. А всё, что не отвечает интересам западных стран, и, прежде всего, что касается Российской Федерации и Беларуси, он старается преподносить как ограничения, которые не нарушают олимпийскую хартию.

Стыдно, и, конечно, олимпийский комитет себя сильно дискредитировал. Не зря, я думаю, мы по инициативе президента организуем целый ряд спортивных мероприятий, которые будут по-настоящему международными, по-настоящему универсальными и по-настоящему уважающими те принципы, которые заключены в Олимпийской хартии и которые МОК грубо нарушает», – заявил министр иностранных дел в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Александр Попов считает, что надо выступать под нейтральным флагом: «Мы не злые, не орки какие-то». Александр Попов — о нейтральном статусе

«Они уже столько наворотили»

Не так уж далёк тот день, когда олимпийское движение совсем распадётся. Так считает старший тренер национальной команды страны по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Как это расценивать? Двойные стандарты – это очевидно. Идёт специальная военная операция, где Украине вообще никаких наказаний, а Россия наказана. Сейчас Израиль тоже вне всяких санкций. Ясно, что они всё делают против России – настолько это очевидно. Что они дальше будут делать, после всех этих решений, даже трудно сказать. Они заигрались в политику. Думаю, олимпийское движение развалится с таким подходом.

Очень жаль, что наши спортсмены пропускают Олимпийские игры в Париже – это уже очевидно. Они уже столько наворотили и напридумывали, ставят международным федерациям условия, которые для нас неприемлемы. Чуть ли не отказаться от своей страны надо – не быть членом ЦСКА и «Динамо», отказаться от государственной поддержки. Там масса оговорок. Я уже сказала однажды, что никакая олимпийская медаль не стоит того, чтобы отказаться от своей родины», – цитирует Родионенко «РИА Новости Спорт».

Не остался в стороне и привычно острый на высказывания глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили:

«Свежо предание, когда российских детей категорически не допускают, тиражируется озлобленность друг к другу, тем же МОК. Нежелание пожимать друг другу руки. Полное отсутствие каких то принципов, канонов. Самое главное – людского отношения к предмету, которым ты занимаешься. Выше цинизма придумать невозможно», – сказал Мамиашвили в эфире «Матч ТВ».

В таких случаях, как с этой реакцией МОК, принято цитировать польского поэта Станислава Ежи Леца: «Когда я думал, что достиг дна, снизу постучались».