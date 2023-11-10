В Москве пройдёт Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звёзды 3.0»

Компании «Новые шахматы» и Agalarov Development представляют третий Международный шахматный турнир «Шахматные звёзды 3.0», который пройдёт с 14 по 19 декабря 2023 года на территории Большой спортивной арены «Лужники» при поддержке генерального информационного партнёра спортивного портала «Чемпионат». Общий призовой фонд составит 15 000 000 рублей.

Всего за несколько лет турнир «Шахматные звёзды» стал одним из самых грандиозных и успешных международных соревнований по шахматам. Турнир продолжает активно развиваться, в третий раз собирая на одной площадке блестящих мировых шахматистов и предоставляя возможность заявить о себе начинающим спортсменам.

В новом турнире примут участие десять выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно.

Сергей Карякин – один из самых титулованных шахматистов современности. Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, победитель кубка мира (2012). Двукратный чемпион мира в составе сборной России (2013 и 2019). Первый шахматист, который четырежды выходил в полуфинал Кубка мира.

Теймур Раджабов — один из сильнейших шахматистов мира. Полуфиналист чемпионата мира 2004 года. Трёхкратный чемпион Европы (2009, 2013, 2017) командного чемпионата в составе сборной Азербайджана. Обладатель Кубка мира 2019 года.

Александр Грищук — известный российский шахматист, гроссмейстер ФИДЕ. Трёхкратный победитель мировых первенств по блицу, двукратный триумфатор шахматных олимпиад, чемпион России. Четырёхкратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2005, 2010, 2013 и 2019). Заслуженный мастер спорта России.

Франсиско Вальехо – испанский гроссмейстер, пятикратный чемпион Испании. Добился гроссмейстерского титула в возрасте 16 лет и 9 месяцев. Чемпион мира среди юниоров. Выиграл Ciudad de Leon Masters, одержав победу над чемпионом мира Веселином Топаловым.

Владислав Артемьев – один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира, победитель командного чемпионата мира в составе команды России, Чемпион Европы (2019), победитель первенства России и высшей лиги чемпионата России. Победитель первого международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звёзды – 2022». Победитель международного Кубка ВЭФ по шахматам во Владивостоке. Победитель Суперфинала чемпионата России по шахматам (2023).

Евгений Томашевский – российский шахматист, гроссмейстер. Чемпион Европы. Двукратный чемпион России. Победитель командного чемпионата мира и Европы в составе команды России. Заслуженный мастер спорта России.

Инаркиев Эрнесто – российский шахматист, гроссмейстер, чемпион Европы. Входит в 50 лучших шахматистов мира по рейтингу ФИДЕ. 31-е место по быстрым шахматам.

Раунак Садхвани – 16-летний индийский шахматист, гроссмейстер. Серебряный призёр всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Индии. Чемпион мира по рапиду среди юниоров – 2023.

Александра Горячкина – российская шахматистка, гроссмейстер, вице-чемпионка мира по шахматам, двукратная чемпионка мира в составе сборной России, трёхкратная чемпионка Европы в составе сборной России, трёхкратная победительница женского суперфинала России. Победительница Кубка мира ФИДЕ среди женщин (2023), претендентка на звание чемпионки мира 2024 года.

Екатерина Лагно – российская шахматистка, гроссмейстер. Двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира, трёхкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам, вице-чемпионка Европы по блицу, претендентка на звание чемпионки мира 2024 года.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступит Сергей Шипов. Детские партии прокомментирует Мария Фоминых.

В рамках проекта «Шахматные звёзды» особое внимание уделяется работе с молодым поколением шахматистов и поддержке шахматных звёзд будущего. Совместно с Русской шахматной школой в сети ТРК VEGAS организована серия отборочных турниров для детей до 15 лет.

12 ноября стартует первый этап отборочного турнира «Шахматные звёзды. Дети». Впервые отборочные пройдут онлайн: талантливые дети из разных регионов страны получат уникальную возможность принять участие в престижных соревнованиях федерального уровня и выиграть ценные призы, а лучшие игроки – сыграть в финальном туре вместе с остальными победителями в «Лужниках». В финал пройдут четыре шахматиста, которым будет оплачен перелёт и проживание в Москве.

19 ноября в VEGAS Каширское стартуют офлайн-отборочные среди детей. 26 ноября – VEGAS Кунцево, 3 декабря – VEGAS Крокус Сити. Подробное расписание игр доступно на сайте.

По итогам отборочных 100 финалистов примут участие в турнире «Шахматные звёзды», где дети параллельно с гроссмейстерами участвуют в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырёх возрастных категориях (до 9 лет; до 11 лет; до 13 лет; до 15 лет).

Победители турнира определяются зачётом по итогам двух дисциплин – блиц и рапид. Дети награждаются в четыёех возрастных категориях, отдельным зачётом мальчики и девочки. Помимо детских турниров, будут организованы открытые мастер-классы от гроссмейстеров.

«Важнейшим достижением турнира «Шахматные звезды» стало значительное развитие интереса к этому виду спорта среди молодёжи. Новый, третий турнир, вновь привлечёт большое количество молодых шахматистов, которые получат уникальную возможность сразиться и перенять опыт ведущих гроссмейстеров. При этом понаблюдать за играми и вдохновиться на собственные победы может любой желающий. Турнир «Шахматные звёзды 3.0» станет очередным ценным вкладом в развитие международного спорта, и мы приглашаем всех стать его соучастниками», – отмечает генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

«Я рад, что мы популяризируем такой интеллектуальный вид спорта, как шахматы. Компания Agalarov Development вкладывает в это событие глубокий смысл, поддерживая не только известных гроссмейстеров, но, главным образом, молодых энергичных спортсменов, которые вот-вот станут новыми шахматными звёздами», – говорит президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

«Для меня участие в турнире Шахматные звёзды – это отличная возможность сыграть с сильнейшими гроссмейстерами, побороться за главный приз и получить массу положительных эмоций. Очень приятно, что это не просто соревнования, а важный проект по развитию детского спорта. Желаю удачи всем участникам нового турнира — особенно нашим маленьким звёздам», – поделился победитель предыдущего турнира «Шахматные звёзды – 2023» Сергей Карякин.

О прошедших турнирах:

Первый Международный турнир «Шахматные звёзды – 2022» с общим призовым фондом 14 250 000 рублей прошёл в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября 2022 года.

Второй турнир, «Шахматные звёзды – 2023», с призовым фондом 15 млн рублей прошёл в Крокус Сити с 24 по 30 января 2023 года. В турнирах приняли участие выдающиеся гроссмейстеры: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Морозевич, Франциско Вальехо, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Санан Сюгиров, Бибисара Асаубаева. Параллельно с гроссмейстерами в каждом турнире соревнуются юные спортсмены – в финале традиционно определяются 24 призёра в четырёх возрастных группах от 5 лет до 15 лет.

Победителем турнира «Шахматные звёзды – 2022» стал Владислав Артемьев. Чемпион турнира 2023 года – Сергей Карякин. В рамках турнира игроки турнира «Шахматные звёзды – 2022» подписали именную звезду для Аллеи чемпионов VEGAS – впервые свои автографы для проекта оставили чемпионы шахматного спорта.