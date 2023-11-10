«Никакую страну так не ущемляли, как Россию». Интервью с чемпионом страны по шахматам

В октябре в России проходил Суперфинал чемпионата страны по шахматам. Несмотря на то что некоторые отечественные звёзды в нём не выступали, турнир получился сильным, представительным и интересным. Победу в открытом турнире досрочно одержал 25-летний Владислав Артемьев.

«Чемпионат» поговорил с Владиславом о его целях и мечтах, а также об актуальных событиях в мире шахмат. Чемпион России в эксклюзивном интервью рассказал, как относится к выступлениям под нейтральным флагом, почему быстрые шахматы скоро станут важнее классических и что думает об уходе Магнуса Карлсена из «классики» и отсутствии Дин Лижэня на турнирах.

«Приятно, что на мою победу обратили внимание»

– Владислав, как оцените своё выступление на чемпионате России?

– В общем и целом могу сказать, что выступлением доволен, потому что показан достаточно серьёзный результат. Я выиграл шесть партий и ни одной не проиграл. Играл достаточно солидно, но в то же время пытался бороться в каждой партии. Оцениваю результат положительно. Мог ли я выиграть больше партий? Не знаю. И так достаточно (улыбается). Результат отличный, и я всем доволен.

– С момента чемпионства прошло уже немало дней. Отличаются ли ощущения сейчас и в момент, когда стали чемпионом?

– На самом деле, нет. Сразу после окончания 10-го тура, когда понял, что стал чемпионом, был удовлетворён, но бурных эмоций у меня не было. Я ожидал, что если буду в хорошей форме, то смогу побороться за первое место. Так что эмоции, что тогда, что сейчас особо не поменялись. Я эту победу воспринимаю достаточно сдержанно.

– Вас в аэропорту встречали болельщики. Ожидали такого?

– Было очень приятно, но, честно говоря, я знал, что будут встречать (улыбается). Ещё до моего прилёта меня предупредили об этом. Очень приятно, что на мою победу обратили внимание и шахматисты, и люди из министерства спорта. Большое спасибо за встречу! Приятно осознавать, что есть те, кто болеет за тебя.

– Как семья встретила?

– Дома супруга и дочки очень хорошо встретили, особенно дочки (улыбается). Они очень скучали. В подарок рисунок мне сделали, семейный портрет. Просто семейный портрет, без каких-то наград. Даже старшей дочке пока сложно понять, что я на соревнования езжу, она просто знает, что я отправляюсь в рабочие поездки. Хотя мы её сейчас уже немного научили играть в шахматы. По крайней мере, показали начальную расстановку фигур, общие принципы рассказали. Она ещё маленькая, ей четыре с половиной года, пока так.

– У спортсменов дети нередко смотрят трансляции, чтобы видеть родителей в командировках. А у вас как?

– Мне кажется, она пару раз видела трансляции, но не этого чемпионата России, а какого-то из турниров летом.

Владислав Артемьев Фото: FIDE

«У меня стало больше амбиций»

– Некоторые считают, что вы засиделись в перспективных и уже давно надо было начать реализовывать потенциал. Можно ли сказать, что победа в Суперфинале чемпионата России стала важным шагом на пути проявления этого потенциала?

– В целом да. Победа на чемпионате России по «классике» — знаковая, ведь турнир серьёзный. Почётно быть чемпионом России. Могу сказать, что у меня есть определённые амбиции. Правда, я бы не назвал себя системным человеком. Бывали у меня периоды в карьере, когда мог добиться большего, тогда, вероятно, не хватало систематичности в занятиях. Что поделать, не все люди идеальны (улыбается). Но сейчас у меня больше амбиций стало. Буду играть и бороться.

– Какие вообще цели ставите перед собой в шахматах?

– Сейчас мне просто нравится выигрывать турниры. Это всегда приятно (улыбается). Я буду стараться выигрывать как можно больше турниров, по крайней мере, в России. В глобальном плане мне бы хотелось на турнир претендентов пробиться. Это будет объективно непросто сделать, но, думаю, шансы есть. По крайней мере, я попробую. Ещё я бы хотел развивать шахматы в России. Вносить какую-то свою лепту в это дело.

– Развивать шахматы – это что-то в сторону спортивного менеджмента. Недавно вы говорили, что если бы не шахматы, то хотели бы стать спортивным функционером. Не побоялись бы такой ответственности?

– Тут многое зависит от склада характера. Кому-то очень интересно вращаться в спортивной тусовке. Мне, например, нравится дух спорта, его соревновательный момент. Не думаю, что испугался бы подобной ответственности. Мне, наоборот, интересно было бы попробовать. Спорт – это большой мир, часть культуры, большая часть жизни людей. Вообще, в России всегда был определённый культ спорта. Спорт так же важен для нас, как театр, музыка. Мне хочется его развивать в нашей стране.

– В 2018 году вы говорили, что избрание Дворковича на пост президента ФИДЕ даст очень много шахматам. Прошло пять лет. Что думаете?

– Я скорее положительно оцениваю деятельность Дворковича. С приходом Аркадия Владимировича в шахматном мире появилось больше турниров, была организована онлайн-Олимпиада. Мне кажется, ещё и призовые чуть выше. Естественно, в текущих условиях ему сложно. Он по-прежнему остаётся президентом ФИДЕ. Понятно, что не все ему симпатизируют. Но он имеет колоссальный организаторский опыт, умеет общаться с людьми. То, что он президент – это хорошо для шахмат. К тому же россиянам так или иначе дают играть. Да, есть вопросы с флагом и гимном, но выступать ты можешь.

«Сильнейшая сторона Магнуса – отсутствие слабых сторон»

– Вы играли с Магнусом Карлсеном на ЧМ по рапиду. Насколько его уровень выше всех соперников, с которыми вы играли?

– Магнус Карлсен, действительно, очень сильный шахматист. Мне кажется, он один из сильнейших в истории. Его сильнейшая сторона – отсутствие слабых сторон. По сути, у Магнуса просто есть моменты, когда он чрезвычайно силён, например, он очень хорош в эндшпиле, где прекрасно понимает позицию и чувствует, как расположить фигуры. А есть моменты, где он послабее, допустим, в счётных позициях. В то же время у него высокий общий уровень, поэтому эти моменты нельзя назвать слабым местом. Получается, что там просто выше вероятность ошибки Магнуса.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

Карлсен в целом выделяется на фоне топовых шахматистов: Каруаны, Накамуры. У них проще распознать какие-то недочёты в игре, а Магнус очень стабилен. По крайней мере, так было пару лет назад. Сейчас капельку у него упала стабильность.

– Недавно Магнус сенсационно проиграл на Qatar Masters Алишеру Сулейменову за 31 ход. Были ли вы удивлены?

– Потом Магнус ещё проиграл и молодому индийцу! Что касается Алишера, то ему Карлсен проиграл по делу. Магнус играл пассивно, да и, честно говоря, особой борьбы там не получилось. Мне кажется, в той партии было всё чисто. У меня нет сомнений, что Алишер не получал какие-то подсказки. Я, кстати, немного знаю Алишера Сулейменова. Он молодой и перспективный шахматист, один из лучших в Казахстане. Так что, мне кажется, Магнус просто неудачно играл в тот день. Думаю, он в целом стал проще относиться к турнирам. Видно, что он расслабился. Но у него всё равно высокая планка. До Qatar Masters Карлсен играл на многих турнирах, выиграл с командой Кубок европейских клубов. Магнус много играет в блиц, рапид, быстрые шахматы.

– Как думаете, Карлсен вернётся в «классику»?

– Мне кажется, Магнус уже не вернётся к активным выступлениям в «классике». Как минимум он не будет играть в том же объёме, что раньше, то есть по шесть-семь турниров в год, а то и больше. Думаю, он будет играть по три-четыре турнира. Хотя в этом году у него уже четыре турнира набирается: в начале года играл на турнире в Вейк-ан-Зее, сейчас на Кубке европейских клубов, на Qatar Masters и впереди будет командный чемпионат Европы.

Но, мне кажется, он будет снижать активность в «классике» и играть в быстрые шахматы, блиц. А в быстрые шахматы, я думаю, он будет очень долго играть, показывать высокие результаты и даже оставаться первым номером. Лет пять-семь точно он ещё может. В «классику» же он ещё три-четыре года будет первым, а дальше… Всё-таки в классических шахматах требуется более основательная подготовка. Сейчас развитие шахмат таково, что высокая конкуренция, очень сильные компьютеры, большие объёмы информации. Если сравнивать с тем, что было 15 лет назад, шахматы поменялись немного.

– Поменялись с какой точки зрения? Шахматисты более изобретательными стали?

– Мне кажется, наоборот, шахматисты менее изобретательны стали, действуют по методичкам. Но количество вариантов игры выросло, плюс подготовка стала сложнее. Приходится банально больше заниматься и анализировать. На мой взгляд, в этом и минус классических шахмат. Мне кажется, быстрые шахматы, блиц на первый план выйдут уже в обозримом будущем. Так что Магнус и многие другие могут прочувствовать этот момент.

– Отказ Магнуса от «классики» может стать толчком к переходу всех остальных на быстрые шахматы?

– На самом деле, турниры по быстрым шахматам и блицу в последние два-три года очень выросли в плане зрительского интереса и престижности. Также немаловажный момент, что призовые фонды не уступают «классике», а иногда даже и превосходят. Допустим, чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу традиционно собирают всех сильнейших игроков. Там также замечательная организация и высокий призовой фонд, поэтому такие турниры уже котируются высоко. С учётом персоны Магнуса они могут постепенно перегнать «классику». Карлсен – очень медийная фигура в шахматах. Он может привлекать дополнительных спонсоров. Так что, думаю, в какой-то момент быстрые шахматы благодаря ему могут стать важнее «классики». Может, даже формат матча за титул поменяется и Карлсен вернётся.

– То есть, думаете, по желанию Магнуса в титульный матч добавят больше блица?

– Думаю, с ним будут обсуждать. Прямым образом он на регламент турнира не может воздействовать, но косвенно – да. Всё-таки Магнуса хотят удержать в шахматах, и желательно на подольше.

«Это был очень болезненный матч»

– Магнус отказался играть в чемпионском матче, поэтому за титул в этом году боролись Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Многие считали нашего гроссмейстера фаворитом. Чего не хватило ему для победы?

– Я лично до матча считал, что шансы примерно равны, 50 на 50. Дин Лижэнь тоже очень сильный гроссмейстер. Когда он был в пиковой форме, его рейтинг был выше 2800. Это очень высокая планка. Сейчас, по-моему, только у Магнуса выше, но тогда была ситуация, когда у троих шахматистов, в том числе у Дин Лижэня, был такой рейтинг. Пиковый уровень Яна же был чуть ниже пикового уровня Дин Лижэня, поэтому я считал, что если китаец будет в хорошей форме, то станет серьёзным соперником. Понятно, что Ян тоже был в полном порядке и имел отличные шансы на победу.

Мне кажется, это был очень болезненный матч. Особенно концовка. Ян вёл в счёте +1, а потом случилась 12-я партия. Ян играл чёрными, у него была выигранная позиция, и он был очень близок к победе, буквально в одном-двух точных ходах. По-хорошему, с точки зрения профессионала, он должен был ту партию доводить до победы. Там было очень близко. Но, видимо, эмоции помешали, или близость цели, или усталость. А может, и совокупность этих факторов. Выиграв ту 12-ю партию, Ян стал бы чемпионом мира, потому что Дин Лижэнь не отыграл бы две победы. Очень жаль было Яна в тот момент. Но что поделать, это спорт, это жизнь.

Грустный Ян Непомнящий во время чемпионского матча Фото: FIDE

– Некоторые утверждают, что этот матч не был по-настоящему чемпионским, так как в нём не участвовал Магнус Карлсен. Вы согласны с этим мнением?

– Отчасти согласен, отчасти нет. Всё равно разыгрывался титул чемпиона мира. Объективно, оба спортсмена не виноваты, что стали его участниками. Ян отобрался туда по спортивному принципу, выиграл турнир претендентов, а Дину сопутствовала удача по ходу отбора на матч. Так или иначе, они оба заслужили право там играть. Матч был легитимный, но потерял в плане престижа. Когда играет Карлсен, к нему приковано особое внимание. Магнус почти всегда идёт фаворитом. Однако этот матч всё равно имел свои плюсы. Его было интересно смотреть. Было ясно, что будет много результативных партий, так как шансы были примерно равны — 50 на 50 или 45 на 55 в чью-то сторону.

– Дин Лижэнь сейчас почти нигде не играет, за что получает немало критики. Можно ли чемпиону так себя вести и пропускать турниры?

– По-хорошему, это ненормальная ситуация. Человек — чемпион мира, а он не играет пять-шесть месяцев уже. Это вызывает вопросы. С другой стороны, может, у Дина что-то с самочувствием или он долго восстанавливается. Видно было, что во время матча у Лижэня были сложности с восстановлением, проблемы с нервной системой. Это было заметно в трансляции, во время пресс-конференций. Люди, которые были на матче, тоже потом делились разной информацией по его самочувствию. Надеюсь, в какой-то момент Дин Лижэнь вернётся. Если он не будет играть ещё месяца три-четыре или больше, то это, очевидно, будет подрывать его чемпионский статус.

«Читерство не уступает допингу»

– И снова о Магнусе Карлсене. Норвежец помирился с Хансом Ниманном. Как отнеслись к такому исходу конфликта?

– Я сильно не удивился, что всё так закончилось. У меня было интуитивное чувство, что это дело замнут. Всё как-то тянулось, были долгие разбирательства. Ниманн подал иск на сотни миллионов долларов, Магнус объединился с Chess.com и Накамурой, но у них не было серьёзных доказательств. Они только сказали, что в онлайн-шахматах Ниманн пользовался подсказками. Это действительно правда, даже Ханс об этом неоднократно говорил. Это сложная история, но, как по мне, Ханс Ниманн может вызывать определённые подозрения. Он нестандартный по поведению парень. В какой-то момент у него был серьёзный взлёт в рейтинге. Однако я бы не стал обвинять его в читерстве, потому что нет прямых доказательств.

– Как человек, очень много игравший в онлайне, можете сказать, что читеры попадаются часто?

– Я довольно много играл в быстрые шахматы по интернету, особенно, пару лет назад. Периодически получал приглашения в туры Карлсена на крупнейшей платформе Chess24. Они организовывали серьёзную серию. Она есть и до сих пор, но уже на другом сайте, хотя спонсоры плюс-минус те же. Когда я играл в таких турнирах, где в соперниках Карлсен и Накамура, то никаких подозрений у меня не было. Очень редко такие игроки пользуются подсказками. У них нет к этому особой мотивации, потому что, в случае если их поймают и докажут вину, они серьёзно запятнают свою репутацию. Никакая победа не перекроет этого. А когда играл другие турниры, более многочисленные и с менее звёздными шахматистами, у меня возникали подозрения. Бывали партии, где шахматисты играли практически безошибочно, и чувствовалось, что что-то не так. Такое случалось неоднократно. Хотя уверен, что у кого-то такое происходило чаще. Меня, видимо, удача вела в другом направлении.

– Можно ли сказать, что читерство такая же проблема для шахмат, как допинг для всего остального спорта?

– Да. Как минимум читерство не уступает допингу. Если шахматист сам по себе сильный, а ещё ему по ходу партии несколько раз подскажут, он, по сути, становится большим фаворитом и легко может выиграть партию. Бывают очень сложные ситуации в партиях, когда даже сильные гроссмейстеры не могут играть идеально, совершают неточности. Поэтому читерство – очень большая проблема. Были случаи, когда даже вживую ловили шахматистов, но они выходили сухими из воды из-за недостатка доказательств. С этим нужно как-то бороться. Может, стоит взаимодействовать с IT-специалистами или хакерами, которые знают какие-то фишки и уловки. Это очень серьёзная проблема, которая пока полностью не решена.

Ханс Ниманн Фото: FIDE

«Мне говорили, что могут поспособствовать переходу»

– Федерация шахмат России перешла в Азию. Вам самому в какой федерации нравится больше: в европейской или азиатской?

– Я оценил бы положительно решение по переходу из европейской в азиатскую федерацию, особенно в текущей ситуации. Во-первых, сейчас очень сложно с приглашениями на турниры в Европу. Во-вторых, труднее стало получать визу: увеличились сроки рассмотрения. В целом в мире очень напряжённая ситуация, так что положительные моменты в переходе есть.

Пока на себе я не ощутил, как выступать в Азии, потому что мы ещё не играли официальных чемпионатов в Азии. Лишь на уровне детско-юношеских шахмат соревнования проводились. Турниры среди взрослых, думаю, со следующего года пойдут. Я бы хотел сыграть на чемпионате Азии, потому что очень интересно. Там очень серьёзная конкуренция: шахматный бум в Индии, Узбекистане. Думаю, Китай, который потихоньку приходит в себя после пандемии, ещё скажет своё слово. Видно, что они всё-таки тренировались внутри страны.

– Для гроссмейстеров из России, не желающих выступать в Азии, оставили лазейку – они могли без проблем сменить спортивное гражданство. Вам поступали какие-то предложения?

– Действительно, ФИДЕ предоставила право упрощённого перехода. Буквально за неделю можно было сменить спортивную федерацию. В последнее время у меня прямых предложений не было, хотя косвенно мне говорили, что могут поспособствовать переходу. Я понимал, что у меня есть такая возможность при случае, но мне это было неинтересно. Помню, когда ещё учился в школе, мне поступало предложение переехать в Америку, поступить там в вуз и получать хорошую стипендию. Мне не хотелось менять спортивную федерацию и переезжать в другую страну. Я очень люблю нашу страну. Практически все мои воспоминания связаны с Россией: это моя родина, тут моя семья, мои друзья и товарищи, моё шахматное становление прошло здесь под руководством российских тренеров. Мне было бы сложно жить в другом месте. Хотя, может, в условных Эмиратах мне бы было хорошо (смеётся). Это личный момент, каждый решает, как ему комфортно. Многое зависит от окружения, личных оценок, взглядов на мир. Я не стал бы кого-то критиковать, это выбор каждого, но мне хотелось бы жить в России.

– Насколько остро сейчас стоит проблема оттока спортсменов из России?

– Если честно, это совершенно непраздный вопрос. У нас в шахматах ситуация ужасающая, с моей точки зрения. Я с ходу могу перечислить фамилии перспективных шахматистов, которые ушли: Владимир Федосеев, Алексей Сарана, который стал чемпионом Европы в этом году, Александр Предке, Максим Чигаев, Антон Демченко, Александр Мотылёв, тренер сборной России, Кирилл Алексеенко, Григорий Опарин, Александра Костенюк. Это всё сильные шахматисты, кто-то из них уже известен, кто-то очень перспективен, кто-то просто перспективен.

Надеюсь, этот поток переходов остановится. Сейчас отток может сократиться, так как правило упрощённой процедуры уже не работает. Может, переходы вообще прекратятся.

– В российском спорте уже придумали, как решить проблему. Слышали про идею «золотой сотни»?

– Нет, не слышал. Это что-то новое?

– Да, пока это на уровне идеи. Депутаты предложили создать группу из 100 лучших атлетов России, которых будут поддерживать финансово, пока наш спорт находится в изоляции.

– Идея довольно неожиданная, но любопытная. Слышу, как вы поняли, я о ней впервые. Вопрос в том, как отбирать эту сотню лучших. Допустим, спортсмены примерно одного уровня, но один попадёт в эту сотню, а другой — нет. В таком случае достижения и заслуги того, кто не попал, автоматически принижены.

Нужны какие-то объективные критерии: рейтинг или титулы. Может, нужно анализировать совокупность выступлений за год. В целом в этой идее есть какое-то здравое зерно. Возможно, это замотивирует спортсменов, ведущие атлеты заходят оказаться в этой сотне. Возможно, это будет как-то продвигать спорт по стране через атлетов, через мастер-классы, через работу с молодёжью. Как минимум пока я бы не стал критиковать эту идею. Молодцы, что новые подходы к проблеме находят. Конечно, пока мы всех деталей не знаем. Поживём, увидим.

«Мы будто без рода и племени»

– Сейчас все гроссмейстеры выступают в нейтральном статусе. Насколько вам вообще важна государственная символика на турнирах?

– Начну с того, что положение, в котором оказались наши спортсмены — это ненормально. Не должно быть так, что все другие страны выступают под своими флагами, у них есть гимн, сохраняются национальные ценности, а Россия лишена всего этого! Всё-таки исторически это всё очень важно. Возможно, даже важнее, чем сами выступления. Когда спортсмен выступает на высоком уровне, он представляет какие-то ценности. Во-первых, он представляет страну, а во-вторых, школу подготовки, например, российскую или американскую. Сразу идут ассоциации. А тут мы будто без рода и племени… Это очень обидно.

Надо понимать, что военные конфликты шли постоянно и, к сожалению, идут до сих пор по всей планете. С этим очень сложная ситуация. При этом никогда никакую страну так не ущемляли, как Россию. На мой взгляд, это двойные стандарты. Мне лично неприятно было бы так выступать, но я могу понять спортсменов, которые согласны на подобное. В особенности это касается атлетов олимпийских видов спорта. У них Олимпиада раз в четыре года. У кого-то в карьере будет две-три Олимпиады, у кого-то меньше. Им обидно выпадать из всего этого. Потому я понимаю, почему ряд спортсменов готов выступать в нейтральном статусе. В то же время я могу понять министерство спорта, которое, условно, скажет: «Мы не будем это финансировать, потому что такие условия – нонсенс». Это действительно нонсенс.

– Евгений Томашевский сказал, что из-за нейтрального статуса не особо выступает на международных турнирах, ведь выступления без флага – не то. Раз вы поехали на Grand Swiss, у вас так остро эта проблема не стоит?

– Формально, на Grand Swiss мы будем выступать под флагом ФИДЕ. Конечно, это не слишком хорошо, лучше было бы под национальным флагом. Со своей стороны я переход под флаг ФИДЕ не совершал, этот флаг будет лишь на время турнира, в течение двух недель. Но из-за своего решения не переходить под флаг ФИДЕ на постоянное время, я понёс некоторые потери. В начале года не смог выступить на чемпионате Европы, так как для участия в турнире нужно было переходить под флаг ФИДЕ на год. Это серьёзный шаг. Мне не хотелось его делать. По сути, это была главная причина, по которой я пропустил чемпионат Европы и, вероятно, Кубок мира. Мне это не нравится, кто-то более спокойно относится к нейтральному статусу. Повторюсь, это индивидуальное решение.

– Полагаю, раз вы выступали на Grand Swiss, проблем при оформлении визы не было?

– Всё в целом прошло гладко. В течение полутора месяцев мы ждали решения. Когда пришёл паспорт в 20-х числах сентября, стало понятно, что визу дали. Тогда я уже начал организовывать поездку: перелёты, гостиница.

– Где ещё в этом году планируете выступить?

– В декабре в Москве будет один или два турнира по быстрым шахматам. Пока не буду оглашать, потому что турниры ещё не анонсировали. Чуть позже всё станет известно, но могу сказать, что это будут серьёзные турниры, потому что там будут играть все сильные шахматисты страны. В конце года ещё хотел бы выступить на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу.

«В России много шахматистов с заниженным рейтингом»

– В шахматах планируют ввести систему VAR. Как оцениваете нововведение?

– Сложно сказать, как VAR будет применяться в шахматах. Но мне интересно, я бы посмотрел на это. Я положительно оцениваю эту идею, интересно сравнить с тем, как VAR работает в футболе и хоккее. Кстати, был известный случай в шахматах, где VAR точно пригодился бы. Левон Аронян играл с Хикару Накамурой. Накамура сделал плохой ход, отпустил фигуру, а потом понял, что ход нехороший. Он попытался убрать эту фигуру обратно на место, но, по правилам, если ты отпустил фигуру, ход считается сделанным. Там была видеотрансляция, поэтому неправоту Накамуры доказали. Так что с системой VAR будет проще пресекать такие случаи, посмотрим.

– Многие сейчас говорят о девальвации шахматного рейтинга. Насколько это сказывается на вас как на гроссмейстере?

– Действительно, разговоры о девальвации идут, и такая проблема есть. Может быть, нужно как-то изменять рейтинговую систему или более грамотно регулировать системы подсчёта некоторых коэффициентов. Сейчас в Азии, да и в России, много шахматистов с очень заниженным рейтингом, то есть у таких игроков рейтинг прилично отличается от их реальной силы. Это обычно связано с тем, что многие не имеют возможности выезжать на какие-то международные соревнования или даже на турниры в другие города. Как правило, такие шахматисты играют в пределах своего города, где такие же спортсмены. В итоге получается ситуация, когда гроссмейстеры играют между собой, а рейтинг практически таким же остаётся. Вообще, в России сложно прибавлять рейтинг, в частности мне очень тяжело это делать в «классике». Чтобы прибавлять, нужно очень высокие результаты показывать и по возможности играть за рубежом.

Владислав Артемьев Фото: РИА Новости

– Насколько вообще шахматистам важен рейтинг?

– Раньше, пару лет назад, рейтинг имел большее значение, так как если ты имел высокий рейтинг, то получал автоматически приглашения на какие-то закрытые турниры в Европе, Америке. Сейчас с этим сложнее. По сути, Ян Непомнящий — единственный, кто получает эти приглашения, и то, мне кажется, не на все турниры. А Ян в мировых лидерах и претендент! У Сергея Карякина вообще отдельная история, но Александр Грищук, например, не получает приглашений. Так что сейчас рейтинг — не такая значимая вещь. Куда важнее выигрывать важные турниры, чтобы отбираться на турнир претендентов напрямую.

– После победы на Кубке мира Александра Горячкина заявила, что готовится сама, без тренера. Насколько любому шахматисту действительно сложно готовиться в одиночку или это, наоборот, проще?

– Тут многое зависит от специалиста, с которым работаешь. Понятно, что если у тебя наставник с большим опытом, то это серьёзная помощь. Конечно, в таком случае проще готовиться с наставником. Во-первых, ты можешь во время соревнований проконсультироваться с ним, попросить совета. Это сэкономит твои силы, энергию. Во-вторых, тебя могут хорошо и прицельно подготовить, скажем так, вывести на удачную позицию. Это может дать большое преимущество в отдельных партиях. Конечно, лучше иметь секунданта или тренера, чем его не иметь.

«Раньше много играл в футбол на любительском уровне»

– Есть ли у вас какие-то хобби?

– Из хобби могу выделить просмотр интересных фильмов, в основном комедии, драмы и фильмы о спорте. Также время от времени слушаю музыку, в основном на русском языке.

– А за какими-то другими видами спорта следите или сами занимаетесь? Читала, что вы любите смотреть бокс. Довольно необычный выбор для шахматиста.

– Когда был ребёнком и подростком, то пристально следил за боксом, просмотрел много знаковых поединков прошлого, в основном супертяжёлый вес. Сейчас слежу не так активно, но тем не менее стараюсь быть в курсе основных событий. Всегда болею за таких боксёров, как Сергей Ковалев, Геннадий Головкин, и некоторых других. Немного слежу и за единоборствами. Изредка могу посмотреть важные футбольные матчи. Сам раньше много играл в футбол, на любительском уровне, сейчас достаточно редко. В последнее время предпочитаю плавание, если есть соперники, то очень люблю большой и настольный теннис.

– Насколько важно для шахматистов поддерживать хорошую физическую форму?

– Хорошее физическое состояние очень важно для профессиональных шахматистов, так как партия в классические шахматы может длиться три-четыре часа, а иногда и больше. К тому же турниры, как правило, длятся долго.

– От длительного сидения на стуле во время партий у вас не болят ноги или спина?

– Зависит от индивидуальных особенностей, у меня на данный момент всё более-менее в порядке (улыбается).

– В недавнем интервью вы рассказывали, что вам было бы интересно сыграть на Северном полюсе. Не так давно Ян Непомнящий побывал в Норильске и провёл там шахматную партию в шахте на большой глубине. Вы бы решились на такое?

– Пока такого или подобного предложения не поступало, но в любом случае подумал бы! Взвесил бы все риски и плюсы.