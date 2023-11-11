Мини-футбольный «КПРФ» взял реванш у «Новой генерации» в матче чемпионата России
Во втором матче 8-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Новая генерация» на своей площадке уступила московскому «КПРФ» со счётом 3:4.
Все мячи гостей были забиты до перерыва. Отличились Чавес Шимбинья, Янар Асадов, Денис Бурков и Дмитрий Лысков, ставший автором победного гола. Хозяева до последней минуты пытались сравнять счёт, но не получилось.
Напомним, накануне в первом матче в рамках восьмого тура «КПРФ» в серии пенальти уступил «Новой генерации» — 7:8.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
8-й тур. Второй матч
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «КПРФ» (Москва) – 3:4 (1:4).
Голы: Иванин, 3, Петросян, 36, Суворов, 40 – Шимбинья, 2, Асадов, 13, Бурков, 14, Лысков, 15.
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