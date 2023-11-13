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Денис Цыпленков уступил Девону Ларратту на турнире East vs West 10 по армрестлингу

Денис Цыпленков уступил Девону Ларратту на турнире East vs West 10 по армрестлингу
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В Стамбуле (Турция) завершился турнир East vs West 10, где за титул в супертяжёлом весе сразились многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов россиянин Денис Цыпленков и эпатажный канадец Девон Ларратт.

Пять лет назад соперники уже встречались. На левых руках Цыпленков легко победил, но в теперь потерпел сокрушительное поражение от Ларратта со счётом 0:3.

Для россиянина турнир East vs West 10 стал возвращением в элиту после долгого перерыва, связанного с проблемами со здоровьем. С 2019 года Цыпленков почти не соревновался из-за разрыва почечного сосуда, перенёс операцию. Через два года появился в выставочных поединках, а в феврале 2023-го впервые вернулся на профессиональную арену, разгромив на турнире King of the Table великого Джона Брзенка.

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