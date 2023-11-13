Томас Бах высказался против организации новых соревнований, намекая на старты в России

Выступая на форуме международных спортивных федераций в Лозанне, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал опасностью для спортивного движения организацию правительствами отдельных стран международных спортивных соревнований в обход МОК и международных спортивных федераций.

Скорее всего, речь идёт об Играх Дружбы, которые планируется организовать в России.

«Автономия спорта – ваша автономия как международных спортивных федераций находится под угрозой. Действия этих разделяющих политических сил фактически означают, что они берут на себя вашу роль. Некоторые хотят решать, какие спортсмены могут участвовать в каких соревнованиях. Другие хотят решать, где могут проходить соревнования. Третьи хотят организовывать свои собственные политические спортивные мероприятия. Особенно последнее будет означать государственный контроль над международным спортом. Если им это удастся, ваша роль и роль олимпийского движения станут неактуальными.

По этим причинам я призываю всех вас выступить против такого политизированного спорта. Никто из нас не должен каким-либо образом участвовать в таких политически мотивированных спортивных мероприятиях», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.