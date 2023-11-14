Непомнящий сыграет на турнире по быстрым шахматам St. Louis Rapid & Blitz

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий примет участие на турнире по быстрым шахматам в Сент-Луисе (США), который является четвёртым этапом Grand Chess Tour — 2023.

В турнире также примут участие Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Алиреза Фируджа (Франция), Джеффри Сюн (США), Аниш Гири (Нидерланды), Ле Куанг Льем (Вьетнам), Рэй Робсон (США), Самуэль Севян (США).

Турнир в Сент-Луисе пройдёт с 14 по 19 ноября. С 14 по 16 ноября шахматисты сыграют в формате рапида (25 минут + 10 секунд на ход), 17 и 18 ноября спортсмены сыграют блиц (5 минут + 2 секунды на ход). В рапиде за победу начисляется два очка, за ничью одно, в блице за победу одно, за ничью – 0,5 очка.

Начало партий первого игрового дня 14 ноября в 22:00 мск.