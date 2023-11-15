World Athletics назвала финалистов в борьбе за звание легкоатлета года у мужчин и женщин

Международная легкоатлетическая федерация на своём официальном сайте объявила имена финалистов в борьбе за звание лучшего спортсмена 2023 года среди мужчин и среди женщин. В предварительные списки входили по 11 человек, а сейчас осталось по пять претендентов.

Мужчины: Нирай Чопра (Индия, метание копья), Райан Краузер (США, толкание ядра), Армен Дюплантис (Швеция, прыжок с шестом), Келвин Киптум (Кения, марафон), Ноа Лайлз (США, 100 м / 200 м).

Женщины: Тигист Ассефа (Эфиопия, марафон), Фемке Бол (Нидерланды, 400 м / 400 м с барьерами), Шерика Джексон (Ямайка, 100 м / 200 м), Фаит Кипьегон (Кения, 1500 м / 1 миля / 5000 м), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок).

Финалистов определило трёхстороннее голосование. Представители Всемирного легкоатлетического совета и Всемирной легкоатлетической семьи выбирали спортсменов по электронной почте, а болельщики — с помощью социальных сетей World Athletics.

Не попали в число финалистов Суфьян Эль-Баккали (Марокко, 3000 м стипльчез), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, 1500 м / 1 миля / 5000 м), Пирс Лепаж (Канада, десятиборье), Альваро Мартин (Испания, ходьба), Митиадис Тентоглу (Греция, прыжок в длину), Карстен Вархольм (Норвегия, 400 м с барьерами / 400 м) — у мужчин, Харука Китагути (Япония, метание копья), Ярослава Магучих (Украина, прыжок в высоту), Мария Перес (Испания, ходьба), Гудаф Цегай (Эфиопия, 5000 м / 10000 м), Ша’Карри Ричардсон (США, 100 м / 200 м), Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн, 3000 м стипльчез) — у женщин.

Обладатели звания лучших спортсменов года в лёгкой атлетике будут объявлены в социальных сетях международной федерации 11 декабря.