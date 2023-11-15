Сборная России по пляжному футболу огласила состав на матчи с Парагваем

Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу во главе с Михаилом Лихачёвым огласил состав национальной команды на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Асунсьоне (Парагвай).

Вратари: Станислав Кошарный, Денис Пархоменко (оба — «Саратов»), Дмитрий Васильев («Лекс»).

Полевые игроки: Кирилл Романов, Егор Ремизов, Остап Фёдоров, Дмитрий Фролов (все — «Кристалл»), Фёдор Земсков, Амадиус Виноградов, Артём Волошин, Владимир Раскин (все — «Локомотив»), Андрей Новиков, Андрей Котенев, Артём Лукьянов (все — «Спартак»), Виктор Крышанов («Лекс»).

В рамках сбора запланировано три контрольных матча со сборной Парагвая, занимающей четвёртое место в мировом рейтинге. Игры пройдут 28, 29 и 30 ноября.