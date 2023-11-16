Непомнящий трижды сыграл вничью во второй день турнира в Сент-Луисе

В Сент-Луисе (США) продолжается турнир по быстрым шахматам St. Louis Rapid & Blitz, который является четвёртым этапом Grand Chess Tour — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня:

Четвёртый тур:

Джеффри Сюн (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 0,5:0,5;

Ян Непомнящий (Россия) — Алиреза Фируджа (Франция) — 0,5:0,5;

Уэсли Со (США) — Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5;

Рэй Робсон (США) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5;

Ле Куанг Льем (Вьетнам) — Самуэль Севян (США) — 0,5:0,5.

Пятый тур:

Самуэль Севян (США) — Джеффри Сюн (США) — 0,5:0,5;

Аниш Гири (Нидерланды) — Ле Куанг Льем (Вьетнам) — 0,5:0,5;

Фабиано Каруана (США) — Рэй Робсон (США) — 0,5:0,5;

Алиреза Фируджа (Франция) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5;

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5.

Шестой тур:

Джеффри Сюн (США) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5;

Уэсли Со (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 0:1;

Рэй Робсон (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0;

Ле Куанг Льем (Вьетнам) — Фабиано Каруана (США) — 0:1;

Самуэль Севян (США) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0:1.

Согласно регламенту турнира, очки, набранные в формате рапида, удваиваются. После второго игрового дня в лидеры турнира вышел Рэй Робсон, набравший 8 очков. Непомнящий занимает седьмое место с 5 очками.

Турнир в Сент-Луисе проходит с 14 по 19 ноября. С 14 по 16 ноября шахматисты сыграют в формате рапида (25 минут + 10 секунд на ход), 17 и 18 ноября спортсмены сыграют блиц (5 минут + 2 секунды на ход). В рапиде за победу начисляется два очка, за ничью — одно, в блице за победу одно, за ничью – 0,5 очка.