Непомнящий одержал две победы и потерпел одно поражение в третий день турнира в Сент-Луисе

В Сент-Луисе (США) продолжается турнир по быстрым шахматам St. Louis Rapid & Blitz, который является четвёртым этапом Grand Chess Tour — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня:
Седьмой тур:
Аниш Гири (Нидерланды) — Джеффри Сюн (США) — 0,5:0,5;
Фабиано Каруана (США) — Самуэль Севян (США) — 0,5:0,5;
Алиреза Фируджа (Франция) — Ле Куанг Льем (Вьетнам) — 0,5:0,5;
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Рэй Робсон (США) — 0,5:0,5;
Ян Непомнящий (Россия) — Уэсли Со (США) — 1:0.
Восьмой тур:
Джеффри Сюн (США) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5;
Рэй Робсон (США) — Ян Непомнящий (Россия) — 1:0;
Ле Куанг Льем (Вьетнам) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 0,5:0,5;
Самуэль Севян (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0;
Аниш Гири (Нидерланды) — Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5.
Девятый тур:
Фабиано Каруана (США) — Джеффри Сюн (США) — 1:0;
Алиреза Фируджа (Франция) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1:0;
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Самуэль Севян (США) — 0,5:0,5;
Ян Непомнящий (Россия) — Ле Куанг Льем (Вьетнам) — 1:0;
Уэсли Со (США) — Рэй Робсон (США) — 1:0.
Согласно регламенту турнира, очки, набранные в формате рапида, удваиваются. После третьего игрового дня в лидерах по-прежнему находится Рэй Робсон, набравший 11 очков. Непомнящий вышел на четвёртое место с 9 очками.
Турнир в Сент-Луисе проходит с 14 по 19 ноября. С 14 по 16 ноября шахматисты сыграют в формате рапида (25 минут + 10 секунд на ход), 17 и 18 ноября спортсмены сыграют блиц (5 минут + 2 секунды на ход). В рапиде за победу начисляется два очка, за ничью — одно, в блице за победу одно, за ничью – 0,5 очка.