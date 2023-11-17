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Международная федерация бенди объяснила отмену чемпионата мира — 2024

Международная федерация бенди объяснила отмену чемпионата мира — 2024
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Международная федерация бенди (FIB) опубликовала на своём официальном сайте заявление об отмене чемпионата мира 2024 года по хоккею с мячом. Основной причиной называется отсутствие организаторов.

«Чемпионатов мира 2024 года среди мужчин и женщин не будет. К сожалению, FIB вынуждена признать, что клубы и национальные ассоциации, которые первыми проявили интерес к организации турниров, позже решили этого не делать. По этой причине у FIB в 2024 году нет организаторов.

Теперь FIB сосредоточила своё внимание на чемпионате мира 2025 года как среди мужчин, так и среди женщин. Запуск этого процесса сейчас даёт FIB и национальным ассоциациям-членам условия для проведения действительно хороших мероприятий в 2025 году. Исполнительный комитет FIB проведёт заседание на следующей неделе, и после этого может быть опубликована дополнительная информация», — говорится в сообщении.

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