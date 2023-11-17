Чемпионат мира-2024 по хоккею с мячом отменён

Ассоциация хоккея с мячом Норвегии на своём официальном сайте объявила об отмене чемпионата мира по бенди в 2024 году.

«Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года для мужчин и женщин. Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением сообщает, что чемпионат мира-2024 не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин», — говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат мира-2023 состоялся в Швеции, победу на нём одержала страна-хозяйка. Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире из-за политической ситуации. Изначально соревнования должны были пройти в 2022 году в Сыктывкаре, но были отменены, а позднее перенесены из России. Также в 2022 году было отменено мировое первенство среди юношей в Кемерово.