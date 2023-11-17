Гандболистки ЦСКА одолели «Кубань» в матче чемпионата России

Завершились два матча предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В противостоянии команд лидирующей группы московский ЦСКА на своей площадке нанёс поражение краснодарской «Кубани» со счётом 32:28. В составе армейской команды самой результативной была Альбина Мурзалиева, забившая восемь мячей, семь раз отличилась Елена Михайличенко. У «Кубани» девять мячей записала на свой счёт Виктория Жилинскайте.

ЦСКА с 23 очками в 14 матчах занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Кубани» 17 очков и пятая позиция.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

«Луч» (Москва) – «Университет» (Ижевск) – 33:16 (14:7).

ЦСКА (Москва) – «Кубань» (Краснодар) – 32:28 (16:15).