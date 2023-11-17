В Госдуме считают, что ЧМ по хоккею с мячом никому не интересен без сборной России

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об отмене чемпионата мира по хоккею 2024 года.

«На сегодняшний день хоккей с мячом не такой уж популярный вид в мире. В основном он пользуется интересом в России и северных странах Европы. На турнирах всегда возникали трудности с набором участников. Шведы, норвежцы, финны и россияне — это основные конкуренты. Вы правильно заметили, наша страна многократно выигрывала золото, и без нас бенди никому не интересен. Нет такого ажиотажа и интриги.

Просто бесполезно проводить подобное мероприятие сейчас. Конечно, это повлечёт убытки для организаторов. Поэтому произошедшее является логическим завершением той преступной политики, которая применялась по отношению к спорту. В России, как мы знаем, тоже должно было пройти первенство планеты по хоккею с мячом в 2022-м, но его отменили. Теперь это повторилось в Норвегии. FIB должна была внимательно отнестись к происходящему и подумать, что они будут делать без россиян», — приводит слова Свищёва «RT на русском».