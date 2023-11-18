Василий Артемьев возобновит выступления в 2024 году

Известный российский регбист Василий Аретмьев планирует возобновить свою игровую карьеру, сообщает телеграм-канал «Железное регби». Он вновь готов выступать за ЦСКА.

Выход из игровой паузы у Артемьева ожидается в следующем году. По данным источника, он будет заявлен за ЦСКА для выступлений в Высшей лиге.

Артемьев прекратил свои выступления в регби после снятия армейцев с чемпионата России летом 2022 года. Официального объявления о завершении карьеры он не делал.

36-летний Артемьев является трёхкратным победителем чемпионата России, четырежды выигрывал Кубок страны. Играл в составе национальной команды на Кубке мира в 2011 и 2019 годах.

В последние годы Артемьев совмещал выступления с карьерой телеведущего.