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Алижан Муратов отреагировал на предложение Тайнова провести арм-файт

Алижан Муратов отреагировал на предложение Тайнова провести арм-файт
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Многократный чемпион мира по армреслингу казахстанец Алижан Муратов отреагировал на предложение россиянина Артёма Тайнова провести схватку.

«Что скажу… Все сейчас хотят со мной бороться (смеётся). В будущем у нас будет арм-файт с Прудником, затем ещё кое-какие ребята стоят в очереди. Получается, надо становиться в очередь», — приводит ответ Муратова World Armwrestling.

Напомним, в ноябре Тайнов выиграл турнир East vs West 10, прошедший в Стамбуле (Турция) в весовой категории до 95 кг. Россиянин одержал победу над неоднократным чемпионом мира и Европы болгарином Сашо Андреевым – 4:1.

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