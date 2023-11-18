Алижан Муратов отреагировал на предложение Тайнова провести арм-файт

Многократный чемпион мира по армреслингу казахстанец Алижан Муратов отреагировал на предложение россиянина Артёма Тайнова провести схватку.

«Что скажу… Все сейчас хотят со мной бороться (смеётся). В будущем у нас будет арм-файт с Прудником, затем ещё кое-какие ребята стоят в очереди. Получается, надо становиться в очередь», — приводит ответ Муратова World Armwrestling.

Напомним, в ноябре Тайнов выиграл турнир East vs West 10, прошедший в Стамбуле (Турция) в весовой категории до 95 кг. Россиянин одержал победу над неоднократным чемпионом мира и Европы болгарином Сашо Андреевым – 4:1.