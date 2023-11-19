Непомнящий занял третье место на турнире в Сент-Луисе

В Сент-Луисе (США) завершился турнир по быстрым шахматам St. Louis Rapid & Blitz, который является четвёртым этапом Grand Chess Tour — 2023. В пятый день соревнований, 18 ноября, спортсмены во второй раз сыграли блиц в один круг. Каждый провёл по девять партий.

Россиянин Ян Непомнящий показал в субботу четвёртый результат. Он набрал пять очков. Непомнящий одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения. Россиянин победил белыми фигурами француза Максима Вашье-Лаграва, чёрными — американцев Рэя Робсона и Джеффри Сюна; сыграл вничью белыми с американцем Самэулем Севяном, вьетнамцем Ле Куанг Льемом и нидерландцем Анишем Гири, чёрными — с американцем Уэсли Со; проиграл чёрными американцу Фабиано Каруане и французу Алирезе Фирудже.

Лучший результат в субботу показал Ле Куанг Льем, набравший в блице шесть с половиной очков (пять побед, три ничьи и поражение), в тройку попали также Каруана (6 очков) и Севян (5,5). Фируджа и Со набрали в заключительный день по 4 очка, Гири, Вашье-Лаграв, Сюн и Робсон — по 3,5.

По итогам пяти дней победу в турнире одержал Фабиано Каруана, набравший 21 очко. Второе место занял Вашье-Лаграв (20,5 очков). Третью позицию поделили Ян Непомнящий и Ле Куанг Льем (по 20). Американец заработал за турнир $ 40 тысяч, француз $ 30 тысяч, россиянин и вьетнамец — по $ 22,5 тысячи.

В общем зачёте Grand Chess Tour после четырёх из пяти турниров Каруана лидирует с 33 очками, далее идёт Вашье-Лаграв (22), Фируджа (21,8), Со (19,8). Непомнящий занимает пятую позицию (19,5).