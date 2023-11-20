Модель Onlyfans выгнали со стадиона за то, что она оголила грудь во время матча НФЛ

33-летняя модель сайта для авторов эксклюзивного контента Onlyfans Дани Бэнкс показала грудь во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) между командами по американскому футболу «Лас-Вегас Рейдерс» и «Нью-Йорк Джетс», проходившего в Лас-Вегасе (Невада, США). Видео инцидента, снятое самой Бэнкс, девушка разместила на своей странице в социальной сети.

Во время празднования тачдауна девушка опустила топ с надписью «Рейдерс» и несколько раз подпрыгнула. Служба безопасности арены Allegiant Stadium вывела нарушительницу за пределы стадиона. Теперь ей грозит пожизненный запрет на посещение домашних матчей команды из Лас-Вегаса.

Матч же завершился победой «Лас-Вегас Рейдерс» на домашнем стадионе со счётом 16:12.