Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Модель Onlyfans выгнали со стадиона за то, что она оголила грудь во время матча НФЛ

Модель Onlyfans выгнали со стадиона за то, что она оголила грудь во время матча НФЛ
Комментарии

33-летняя модель сайта для авторов эксклюзивного контента Onlyfans Дани Бэнкс показала грудь во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) между командами по американскому футболу «Лас-Вегас Рейдерс» и «Нью-Йорк Джетс», проходившего в Лас-Вегасе (Невада, США). Видео инцидента, снятое самой Бэнкс, девушка разместила на своей странице в социальной сети.

Во время празднования тачдауна девушка опустила топ с надписью «Рейдерс» и несколько раз подпрыгнула. Служба безопасности арены Allegiant Stadium вывела нарушительницу за пределы стадиона. Теперь ей грозит пожизненный запрет на посещение домашних матчей команды из Лас-Вегаса.

Матч же завершился победой «Лас-Вегас Рейдерс» на домашнем стадионе со счётом 16:12.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android