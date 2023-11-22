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Непомнящий с ничьей стартовал на Кубке Синкфилда

Участник двух матчей за звание чемпиона мира по шахматам, российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Рихардом Раппортом (Румыния) в первом туре Кубка Синкфилда, проходящего в Сент-Луисе (США).

Примечательно, что остальные матчи также завершились ничейным результатом.

Кубок Синкфилда. 1-й тур

Рихард Раппорт (Румыния) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5;

Уэсли Со (США) – Алиреза Фируджа (Франция) — 0,5:0,5;

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Левон Аронян (США) — 0,5:0,5;

Леньер Домингес (США) – Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5;

Аниш Гири (Нидерланды) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 0,5:0,5.

Турнир является пятым этапом серии Grand Chess Tour — 2023 и продлится до 1 декабря. Его призовой фонд составляет $ 300 тыс. Партии второго тура начнутся 22 ноября в 22:30 мск.