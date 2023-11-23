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Колесников завоевал два золота за день на ЧР, Рылов не попал на пьедестал

Колесников завоевал два золота за день на ЧР, Рылов не попал на пьедестал
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Шестикратный чемпион мира на короткой воде Климент Колесников завоевал две золотые медали в четвёртый день чемпионата России в 25-метровом бассейне, который проходит в Санкт-Петербурге. Колесников первенствовал на дистанциях 100 метров комплексным плаванием и 50 метров на спине. Накануне Климент завоевал золото в заплыве на 100 метров на спине.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов на дистанции 50 метров на спине стал четвёртым и показал пятое время в заплыве на 50 метров вольным стилем, от участия в котором отказался Колесников.

Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Санкт-Петербург
Мужчины. Комплексное плавание, 100 м

1. Климент Колесников (Москва) – 50,80
2. Андрей Жилкин (Москва) – 52,44.
3. Дмитрий Савенко (Калужская область) – 53,58.

Вольный стиль, 50 м

1. Егор Корнев (Санкт-Петербург) – 21,15.
2. Даниил Марков (Новосибирская область – Красноярский край) – 21,43.
3. Дмитрий Жаворонков (Самарская область) – 21,44.
4. Александр Боровцов (Новосибирская область) – 21,47.
5. Евгений Рылов (Московская область) — 21,61.

Спина, 50 м

1. Климент Колесников (Москва) – 22,55.
2. Павел Самусенко (Мурманская область) – 23,07.
3. Мирон Лифинцев (Санкт-Петербург) – 23,22.
4. Евгений Рылов (Московская область) — 23,23.

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