Непомнящий в третий раз сыграл вничью на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем США Левоном Ароняном в партии 3-го тура Кубка Синкфилда – заключительного этапа Grand Chess Tour.

Партия завершилась на 32‑м ходу, Непомнящий играл чёрными фигурами.

Ранее 33‑летний гроссмейстер сыграл вничью с американским шахматистом Леньером Домингесом Пересом и Рихардом Раппортом из Румынии.

Стоит отметить, за первые три тура в Кубке Синкфилда не было сыграно ни одной результативной партии. У сыгравших по три партии Непомнящего, американцев Фабиано Каруаны, Уэсли Со, Ароняна, французов Алирезы Фируджи и Максима Вашье-Лаграва по 1,5 очка. Проведшие по две партии нидерландец Аниш Гири, румын Рихард Раппорт и американец Леньер Домингес Перес набрали по одному очку. В следующем туре Непомнящий белыми фигурами сыграет с Каруаной.

Напомним, Кубок Синкфилда проходит в Сент-Луисе (США). Соревнование состоит из девяти туров, участники играют друг с другом по круговой системе в один круг, контроль времени классический. Призовой фонд турнира составляет $ 350 тыс., победитель получит $ 100 тыс. Турнир продлится до 30 ноября, в случае необходимости назначения дополнительных партий — до 2 декабря.