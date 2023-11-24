Юлия Ефимова рассказала, по чему скучает в России, живя в США

Шестикратная чемпионка мира, российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, по чему скучает, проживая в США.

«Смотришь, что все друзья гуляют, у них какие-то вечеринки все душевные, русские. Я очень скучаю по Волгодонску, как мы едем на Дон, разжигаем костёр, поём песни. Такое что-то, русское народное. По этому я скучаю», — сказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, спортсменка переехала тренироваться в США в 2011 году. Ефимова признавалась, что никогда не жалела о переезде в Штаты. По словам пловчихи, в момент переезда перед ней стоял выбор: либо какие-то перемены, либо уход из профессионального плавания.