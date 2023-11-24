Юлия Ефимова рассказала, по чему скучает в России, живя в США
Поделиться
Шестикратная чемпионка мира, российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, по чему скучает, проживая в США.
«Смотришь, что все друзья гуляют, у них какие-то вечеринки все душевные, русские. Я очень скучаю по Волгодонску, как мы едем на Дон, разжигаем костёр, поём песни. Такое что-то, русское народное. По этому я скучаю», — сказала Ефимова в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, спортсменка переехала тренироваться в США в 2011 году. Ефимова признавалась, что никогда не жалела о переезде в Штаты. По словам пловчихи, в момент переезда перед ней стоял выбор: либо какие-то перемены, либо уход из профессионального плавания.
Комментарии
- 24 ноября 2023
-
12:06
-
11:44
-
11:38
-
11:37
-
11:27
-
11:26
-
11:21
-
11:20
-
11:13
-
11:09
-
11:00
-
10:13
-
09:50
-
09:24
-
03:46
-
02:09
-
01:22
-
00:58
-
00:42
-
00:02
- 23 ноября 2023
-
23:40
-
22:12
-
21:36
-
21:25
-
21:12
-
21:11
-
20:48
-
20:43
-
20:20
-
20:10
-
19:42
-
19:27
-
19:03
-
18:42
-
17:30
Партнерский контент