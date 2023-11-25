Непомнящий четвёртый раз подряд сыграл вничью на Кубке Синкфилда

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает выступление на Кубке Синкфилда — заключительном этапе Grand Chess Tour. В 4-м туре соревнований россиянин белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной.

Отметим, что только в 4-м туре соревнований состоялась первая результативная партия, завершившаяся победой одного из участников. Американец Уэсли Со белыми переиграл представителя Румынии Рихарда Раппорта и единолично возглавил турнирную таблицу.

Напомним, Кубок Синкфилда проходит по круговой системе с классическим контролем времени. Призовой фонд соревнований составляет $ 350 тыс., из которых $ 100 тыс. получит победитель. Пятый игровой день турнира в Сент-Луисе (США) начнётся 25 ноября в 22:30 мск.