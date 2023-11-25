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«Скучно мне жилось». Юлия Ефимова объяснила, почему решила вернуться в спорт

«Скучно мне жилось». Юлия Ефимова объяснила, почему решила вернуться в спорт
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Юлия Ефимова ответила на вопрос о возвращении в большой спорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

– Вы вернулись потому, что не хватало спортивного азарта?
– Да, очень скучно мне жилось. Решила найти себе приключения (смеётся). Хотела вернуться, чтобы красиво закончить.

Напомним, Юлия Ефимова вернулась в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва, отобравшись на чемпионат России в Санкт-Петербурге, проходящий с 20 по 25 ноября, через первенство ЮФО, выиграв там 50, 100 и 200 м брассом, а также заняв второе место на дистанции 100 м комплексным плаванием.

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