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Ефимова высказалась по поводу того, что её считают самой сексуальной спортсменкой России

Ефимова высказалась по поводу того, что её считают самой сексуальной спортсменкой России
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова ответила, как она относится к тому, что о ней говорят как о самой сексуальной спортсменке России.

«Конечно, я хочу, чтобы люди концентрировались на душе. Душа – наше всё. Мне вообще не очень нравится, что у нас очень сильно смотрят на внешность. Наверное, только у нас в России так. В Америке же смотрят только на то, что ты спортсмен. У нас не конкурсы красоты. Конечно, мне приятно, когда меня называют сексуальной. Мне просто других жалко (смеётся).

Но, если серьёзно, каждый выглядит по-разному, но у каждого и разная душа, жизнь. Мне не хотелось бы, чтобы в спорте обращали внимание на внешность. Моё дело соревноваться, плыть быстро. Поэтому те, кто хотят пообсуждать, кто и как выглядит, пусть идут отсюда», — сказала Ефимова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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